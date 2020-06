Queen und Adam Lambert zeigen Tour-Highlights im Stream

auch interessant



Queen und Adam Lambert haben am Sonntag (21. Juni) einen Special-Stream öffentlich gemacht, bei dem sie Tour-Highlights gezeigt haben. Denn eigentlich wäre an jenem Tag das letzte Konzert der „Rhapsody“-UK-Tour gewesen. Doch die Corona-Pandemie verhinderte es.

Statt einer großen Abschluss-Show in der Londoner O2 Arena gab es also einen einstündigen Live-Stream.

Die Tour Watch Party

Das Ganze nennt sich „Tour Watch Party“ und besteht aus Zusammenschnitten mit Highlights von vergangenen Tourneen. „Queen + Adam Lambert wollen beweisen, dass die Show auch in diesen Zeiten des Lockdowns noch weitergehen kann.

Nachdem die Band aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs gezwungen war, ihre lang erwartete „Rhapsody“-Sommertournee zu verschieben, stellt sie stattdessen einen All Access Pass für eine spezielle Online-Show an dem Tag zur Verfügung, an dem das letzte Konzert in der O2 London stattgefunden hätte.

In einer Stunde gab es viel zu sehen: Neben den beliebtesten Queen-Songs wurden auch Aufnahmen von Raritäten wie „Love Kills“ und „I Was Born To Love You“ gespielt, es wurden Szenen aus Rock in Rio, dem Global Citizen Festival in New York und Fire Fight Australia gezeigt und sogar eine Sequenz, wie „Fat Bottomed Girls“ gemeinsam mit den Dallas Cowboys Cheerleaders gesungen wurde. Zum krönenden Abschluss gab es Aufnahmen von „We Will Rock You“ und „We Are The Champions“.