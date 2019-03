Rammstein: Das verraten diese 2 neuen Fotos

Knapp zwei Monate touren Element of Crime durch unsere Lande. Hier sind die Tourdaten.

Sven Regener und Kollegen bereisen ab dem 30. April die Republik, präsentiert von ROLLING STONE. Element of Crime stellen dabei ihr aktuelles Album „Schafe, Monster und Mäuse“ vor. Support sind Isolation Berlin, und einmal Das Paradies sowie Swutscher. ROLLING STONE präsentiert: Element of Crime live 2019 Support: "Isolation Berlin" (nicht am 23.05. + 24.05.) am 23.05.19 Support: "Das Paradies" am 24.05.19 Support "Swutscher" DI 30.04.2019 Zürich, Halle 622 18:30 Türen / 20:00 Uhr Show MI 01.05.2019 München, Circus Krone 19.00 Türen / 20:00 Uhr Show - ausverkauft! DO 02.05.2019 Wien, Gasometer 18:30 Türen / 20:00 Uhr Show FR 03.05.2019 Wien,…