Rammstein: Jetzt kommen die neuen Songs „Sex“, „Puppe“ und „Ausländer“

Mike Fraser hat verraten, dass die Band wieder „etwas macht“ – seit 1990 ist der Mann an den Studioalben der Band beteiligt. Die Gerüchte über eine neue AC/DC-Platte könnten also wahr sein.

Die Gerüchte um ein neues AC/DC-Album sind seit vergangenen Sommer am Köcheln, als Brian Johnson und Ex-Drummer Phil Rudd – und einen Tag später Angus und Stevie Young – beim Verlassen eines Studios in Vancouver gesichtet wurden. Jetzt hat ihr langjähriger Techniker Mike Fraser verraten, dass die Band im Studio sei und musikalisch „etwas macht“. Fraser ist seit „The Razor's Edge“ in den Neunzigern Studiotechniker der Band. Er sprach im Podcast „Mastering Music Mastering Life“ darüber, dass AC/DC wieder im Studio wären und an neuem Material arbeiten würden. Brian Johnson ist zurück „Nun, ja, ich könnte sagen, dass wir im…