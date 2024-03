Roger Daltrey bereut es bis heute, eine Gitarre zertrümmert zu haben

Am Ende eines Sets muss gelegentlich auch eine Gitarre dran glauben – der impulsive Akt ist für manche Musiker ein Ausdruck von Rebellion und dient womöglich auch dem Stressabbau. Schon Kurt Cobain ließ seine Aggressionen an Instrumenten aus und auch Phoebe Bridgers und Pete Townshend haben schon mal kurzen Prozess mit der Gitarre gemacht. Bandkollege Roger Daltrey ist allerdings kein Fan davon, wie er jetzt in einem Podcast verriet.

Der „The Who“-Sänger verglich das Zertrümmern einer Gitarre im „Daily Grind“-Podcast von Shaun Keaveny damit, etwas das Genick zu brechen, das ihm heilig ist. Das eine Mal, als er es tat, habe er umgehend Schuldgefühle verspürt. „Das Problem ist, dass die Gitarre schon 50 Gigs hinter sich hatte“, so Daltrey. „Ich habe nur eine einzige Gitarre zertrümmert und es tut mir wirklich leid, dass ich es getan habe.“

Roger Daltrey: „Es war, als hätte ich meine Frau umgebracht“

Um zu verdeutlichen, wie tief seine Schamgefühle gingen, griff Roger Daltrey zu einer überraschend brutalen Analogie. „Ich weiß nicht warum, aber diese Sache kam so über mich“, sagte er weiter. „Ich habe es immer bereut – ich dachte: ,Das hätte ich nicht tun sollen, das war, als hätte ich meine Frau umgebracht.‘“

Interessant ist dabei: Pete Townshend hat damit offenbar gar kein Problem, denn der Gitarrist hat schon so einige Instrumente auf dem Gewissen. Auch Schlagzeuger Keith Moon war bekannt dafür, nicht gerade zimperlich mit seinem Equipment umzugehen. So präparierte er beispielsweise sein Schlagzeug für einen Auftritt in der Smothers Brothers Comedy Hour im Jahr 1967 mit Schießpulver, sodass es zu explosiven Effekten kam.

Die komplette Episode können Sie hier hören. Die Diskussion über das Zertrümmern von Gitarren startet ab 17:17.

Ohnehin sieht Roger Daltrey die Zukunft des Tourens aber eher skeptisch – aufgrund der steigenden Tourkosten äußerte er sich eher verhalten, was neue Termine angeht. Immerhin bei der von Daltrey organisierten Konzertreihe können Fans The Who 2024 beim „Teenage Cancer Trust“ in London erleben. Vom 18. bis zum 24. März stehen zudem Noel Gallagher, Eddie Vedder, Robert Plant und andere Acts auf dem Programm.