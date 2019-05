So würde „Game of Thrones“ aussehen, wenn es eine 90er-Serie wäre

„Game of Thrones“ betört auf der Zielgeraden in der finalen Staffel 8 vor allem durch seine Schauwerte. Die große Schlacht in der dritten Folge, „Die lange Nacht“, hatte zwar keine wirklich zusammenhängende Story. Dafür krachte hier (im Dunkeln) alles aufeinander und der Nachtkönig und seine Zombie-Armee wurden spektakulär aus dem Ring gestoßen.

Was aber wäre, wenn es gar kein Geld gäbe für diese noblen Spezialeffekte, wenn „Game of Thrones“ nicht auf die besten Drehbuchautoren zurückgreifen könnte, geschweige denn auf brillante britische Schauspieler mit Theatererfahrung? Mit anderen Worten: Was wäre, wenn „Game of Thrones“ im selben Jahrzehnt angelaufen wäre wie „Xena“, „Buffy“ oder „Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark“?

Der YouTuber Sam Green hat das Szenario aus Spaß an der Freude einfach mal umgesetzt und das Intro der Fantasy-Serie in einen VHS-Style umgewandelt – inklusive Wachsmalstiftoptik und einer Musik, die allerdings eher in die 80er passt.

