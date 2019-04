„Game of Thrones“: Der traurigste Tod einer Figur in der ganzen Serie

Den Helden von „Game of Thrones“ geht es an den Kragen

„Game of Thrones“ nimmt einen entscheidenden Wendepunkt in Staffel acht! Nachdem die ersten beiden Folgen, „Winterfell“ und „A Knight of the Seven Kingdoms“, durchaus lakonisch noch einmal die meisten Figuren zusammenbrachte und über den Tod philosophieren ließ, ging es in der dritten Episode erwartungsgemäß um alles.

Die große Schlacht um Winterfell und gegen den Nachtkönig und die Weißen Wanderer ist natürlich das erste Highlight der finalen Staffel von „Game of Thrones“. Sie kostete gleich mehrere Figuren das Leben.

Achtung, die kommenden Zeilen enthalten Spoiler. Sollten Sie zu den Menschen gehören, denen Details über die Fortsetzung ihrer Lieblingsserie den Tag vermiesen können, dann lesen Sie von hier an nicht weiter. Stattdessen empfehlen wir Ihnen: Warum „Die Verurteilten“ zum beliebtesten Film aller Zeiten wurde.

Unter den zahlreichen Opfern ist auch Lyanna Mormont (Bella Ramsey). Die Bärseninsel-Herrscherin – gerade einmal 13 Jahre alt – bezahlt ihren Mut, mit Jon Snow und Daenerys Targaryen ins Gefecht einzutreten, mit dem Leben.

„Game of Thrones“ – die große Schlacht: Die Weißen Wanderer schlagen zu

Die kleine Lyanna wurde von einem Weißen Wanderer gehetzt und aufgegriffen. Erst einmal in seinen Klauen gefangen, hatte sie keine Chance mehr und wurde von ihm brutal zerschmettert (allerdings erst, nachdem Lyanna der Zombiekreatur noch das Auge ausstach).

Eine der beliebtesten Figuren der Fantasy-Reihe, zum ersten Mal in Staffel sechs aufgetaucht, ist nun auch eine Weiße Wanderin (wie sich später in der Folge herausstellt). Für viele Zuschauer von „Game of Thrones“ einer der traurigsten Momente überhaupt, wie die Reaktionen im Netz zeigen. Aber auch die Geburt einer neuen Heldin.

