„Star Wars: The Last Jedi“: Das verrät der neue Behind-The-Scenes-Trailer – hier sehen!

Disney und Lucasfilm haben zwar keinen Trailer herausgebracht. Dennoch sorgt das nun im Rahmen der „D23"-Expo veröffentlichte Behind-The-Scenes-Video zu „Star Wars: The Last Jedi", für Gänsehaut.

Die Namensliste der Beteiligten im Clip ist lang: Regisseur Rian Johnson, die Schauspieler Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Adam Driver, Oscar Isaac, Gwendoline Christie, Domhnall Gleeson, Laura Dern, Lupita Nyong'o, Benicio Del Toro. Sogar Carrie Fisher ist im Trailer zu sehen.

Carrie Fisher im Trailer zu „Star Wars: The Last Jedi“

Die am 27. Dezember 2016 verstorbene Carrie Fisher wird in „Star Wars: The Last Jedi“ aller Wahrscheinlichkeit nach zum letzten Mals als Leia zu sehen sein. Die Dreharbeiten an der achten „Star Wars“-Episode konnte sie vor ihrem Tod noch abschließen.

Weiterlesen „May the 4th be with you“: So emotional gedachte Billie Lourd ihrer Mutter Carrie Fisher am „Star Wars“-Tag Vergangenen Dezember hat die Saga ihre Prinzessin verloren – Carrie Fishers Tochter erinnerte am „Star Wars“-Tag mit einem herzerweichenden Foto an die unvergessene Darstellerin

Zum Schmunzeln bringt einen der Wookie Chewbacca mit Lockenwicklern – vielleicht bekommt er eine neue Frisur verpasst. Wie man schon im ersten Trailer erkennen konnte, wird ein neuer Planet, der ein staubige, rote Oberfläche hat, besucht.

Rot, rot, rot sind alle meine Farben

Dort kommt es vermutlich zu einer Schlacht, denn wie diese Tweets zeigen, scheint die Farbe Rot ein enorm wichtige Rolle zu spielen.

Ein Highlight sind die ersten Bilder von neuen Kreaturen, darunter auch die eulenähnlichen Flugwesen, bei denen es sich um die aus der Serie „Rebels“ bekannten Convorien handeln dürfte.

Weiterlesen Ron Howard: Erstes Set-Foto des neuen Regisseurs von „Star Wars: Han Solo“ Phil Lord und Christopher Miller stiegen wegen unterschiedlicher Ansichten beim „Star Wars: Han Solo“ Spin-off aus. Nun hat Nachfolger Ron Howard asl Regisseur den Job angetreten.

„Star Wars: The Last Jedi“ kommt am 15.12. ins Kino.