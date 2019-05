Taron Egerton singt „Rocket Man“ von Elton John – erstes Video zum Soundtrack

Foto: WireImage, Gabe Ginsberg. All rights reserved.

„Taron Egerton ist Elton John“ – so steht es auf dem Filmplakat von „Rocketman“, der am 17. Mai in die Kinos kommt. Das ist keine Halbwahrheit, denn Hauptdarsteller Taron Egerton singt tatsächlich im Elton-John-Biopic. Und der gibt jetzt einen kleinen Vorgeschmack seiner Version des Titeltracks.

Das Video zu „Rocket Man“ wurde jetzt veröffentlicht und zeigt die erste Vocal-Performance des Schauspielers zum Soundtrack, der am 24. Mai über Interscope erscheint.

Wie Taron Egerton den Elton-John-Klassiker interpretiert, können Sie nachfolgend herausfinden:

Das Biopic „Rocketman“ erzählt von Elton Johns „Jahren als Wunderkind an der Royal Academy of Music bis hin zu seiner einflussreichen und dauerhaften, musikalischen Partnerschaft mit Bernie Taupin“.

Neben Taron Egerton als Elton John sind unter anderem Jamie Bell, Richard Madden und Bryce Dallas Howard im Film zu sehen.