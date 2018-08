„The Who“-Sänger Roger Daltrey: „Hip-Hop hat sich nicht weiterentwickelt!“

Weiterlesen The-Who-Sänger Roger Daltrey bringt erstes Solo-Album seit 26 Jahren heraus „As Long As I Have You“ enthält Coverversionen von Musikern wie Nick Cave und Stevie Wonder. Roger Daltrey macht Rock – und den macht er gut. Doch kann man deshalb auch andere Genres, wie zum Beispiel Hip-Hop, adäquat bewerten? Im Interview mit dem US-amerikanischen ROLLING STONE hat der Sänger von The Who sich weit aus dem Fenster gelehnt und Bedenken darüber geäußert, ob Hip-Hop sich in den letzten Jahrzehnten überhaupt weiterentwickelt hat.

Auf die Frage, ob Daltrey sich mit der Musik von Kanye West, dessen Album am selben Tag wie Daltreys zehntes Soloalbum „As Long As I Have You“ herauskam, auskenne, antwortete der Musiker: „Für mich ist es irgendwie bedeutungslos, wenn ich ehrlich bin. Ich mag einige der Rhythmen im Rap. Aber seit der ersten Platte, die jemals mit solchen Rhythmen rauskam, hat sich nicht viel getan, oder?“

Heißt das für Roger Daltrey, dass sich Rap im Allgemeinen nicht weiterentwickelt? „Ich glaube, da hat sich gar nichts getan. Ich glaube aber, dass Eminem noch immer einer der kreativsten Menschen in dem Gebiet ist. Er ist großartig. Ich liebe ihn.“

https://www.youtube.com/watch?v=PVbQrvlB_gw Video can’t be loaded: Eminem – Framed (https://www.youtube.com/watch?v=PVbQrvlB_gw)

Bei vielen Musikliebhabern kommt diese These allerdings nicht besonders gut an.

loool so Eminem is his fav and Kendrick does not exist ok white guy — Maria (@EmnMChick) August 14, 2018

Eminem ist also sein Liebling und Kendrick [Lamar] existiert nicht. Okay, weißer Typ.

Says the aging rockstar who still plays material from several decades ago to make a living #whatatwat #yournorobertplant — ColdEngineLogic (@coldenginelogic) August 15, 2018

Sagt der alternde Rockstar, der noch immer Jahrzehnte altes Material spielt, um Geld zu verdienen.

It has evolved. It’s gotten worse…. — Andy McBroom (@AndyJMacc) August 15, 2018

Es hat sich schon entwickelt. Es ist schlechter geworden…

Was der „The Who“-Sänger wirklich für erinnerungswürdig hält, ist schon bald in einem Buch nachzulesen. Roger Daltreys Memoiren sollen im Oktober erscheinen.