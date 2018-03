Roger Daltrey, der Sänger von The Who, wird am 01. Juni mit „As Long As I Have You“ eine neue Platte veröffentlichen. Es ist die erste Soloscheibe Daltreys seit „Rocks In the Headseit“ aus dem Jahr 1992 (nimmt man einmal „Going Back Home“ von 2014 aus, eine Kooperation mit Dr-Feelgood-Musiker Wilko Johnson).

Weiterlesen The Who: Sänger Roger Daltrey bringt 2018 seine Memoiren raus Das Buch soll die Erlebnisse des Sängers mit der britischen Band schildern, aber auch viele Details über seine Solokarriere enthalten. Ganz ohne The-Who-Unterstützung kommt die Aufnahme allerdings nicht aus. So ist Pete Townshend auf insgesamt sieben von elf Songs mit seiner Gitarre zu hören und verleiht der Angelegenheit so auch ein nostalgisches Flair.

Produziert wurde die LP von Dave Eringa (Manic Street Preachers). Neben Townshend sind als Gäste Keyboarder Mick Talbot von Dexys Midnight Runners und Sean Genockey von Suede an der Gitarre zu hören. Die neuen Tracks wurden während der letzten Jubiläums-Tournee von The Who aufgenommen und enthalten sowohl neue Kompositionen als auch einige Coverversionen von Songs, die Daltrey während seiner gesamten Karriere inspiriert haben.

Roger Daltrey covert Nick Cave

Dazu gehören Nick Caves unsterblicher Klassiker „Into My Arms“, Stevie Wonders „You Haven’t Done Nothing“ und der Titeltrack, der ursprünglich 1964 von Garnet Mimms aufgenommen wurde.

„As Long As I Have You“ kann bereits vorbestellt werden, für Fans gibt es außerdem die Möglichkeit, eine limitierte Orange Vinyl zu erwerben.

