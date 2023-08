Wacken mit Ultrakurz-Auftritt der Firefighters gestartet

Foto: AFP via Getty Images, AXEL HEIMKEN. All rights reserved.

Die aktuelle Ausgabe des Wacken Open Air ist am Mittwoch unter den bekannten widrigen Umständen (Regen! Schlamm! Besucherstopp!) eröffnet worden.

Normalerweise sorgen die Firefighters, die Kapelle der Feuerwehr Wacken, für die erste gute Stimmung bei dem Metal-Festival. Dieses Jahr ist es allerdings anders. Wie „Bild“ berichtet, kamen gerade einmal etwa 100 Besucher, als die Musiker das Stimmungslied „Rosamunde“ probten und danach noch „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams zelebrierten.

Mehr gab es dann auch nicht zu hören. Abbruch nach zwei Lidern. Hoffentlich kein schlechtes Omen für das Feeling auf dem Festivalgelände. 35.000 Festivalgänger mussten bereits in der Nacht die Heimreise antreten. Es gab keinen Zugang mehr zum Gelände, der Schlamm ist zur großen Herausforderung für alle Beteiligten geworden. 50.000 statt eigentlich 85.000 Besucher befinden sich auf dem Gelände.

Inzwischen haben die Wacken-Macher bei ihrem treuen Publikum um Entschuldigung gebeten. „Einige sind auf den Flächen, einige mussten leider zu Hause bleiben oder umdrehen“, so Festival-Mitbegründer Thomas Jensen am Mittwoch auf Instagram: „Es tut uns unendlich leid.“ Dieses Jahr müsse eben gemeinsam via Stream gefeiert werden.