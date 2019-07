Wilco kündigen neues Album „Ode To Joy“ an – erste Single hören

Wilco werden am 04. Oktober ihr 11. Studioalbum herausbringen. Es heißt „Ode To Joy“ und erscheint wie ihre letzten Alben seit „The Whole Love“ bei ihrem eigenen Label dBpm-Records an.

Die Band teilte am Dienstag (16. Juli) auch gleich den ersten neuen Track ihrer kommenden Platte: „Love Is Everywhere (Beware)“

Sänger Jeff Tweedy fügte auf der Website auch gleich eine Erklärung zu dem Lied an:

There MUST be more love than hate. Right?! I’m not always positive we can be so sure. In any case, I’m starting to feel like being confident in that equation isn’t always the best motivation for me to be my best self—it can kind of let me off the hook a little bit when I think I should be striving to contribute more love outside of my comfortable sphere of family and friends. So… I guess the song is sort of a warning to myself that YES, Love IS EVERYWHERE, but also BEWARE! I can’t let that feeling absolve me of my duty to create more.