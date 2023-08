Rammstein: Christoph Schneider bedankt sich überschwänglich für Support – als Abschied?

HELSINKI, FINLAND - MAY 28: Rammstein performs live on stage at Olympia Stadion on May 28, 2023 in Helsinki, Finland. (Photo by Venla Shalin/Redferns)

„Vielen, vielen Dank an alle, hinter, vor und auf der Bühne, an alle, die mit uns unterwegs waren, für all Eure Unterstützung, Euren Einsatz, Eure Kraft, Ausdauer und Treue auf dieser Tour 2023. Das werde ich nie vergessen!“, so ist ein neuer Instagram-Post untertitelt, den Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider am Dienstag (22. August) auf Instagram postete.

Im Original: „Many, many thanks to everyone, behind, in front and on the stage, to everybody who was on the road with us for all your support, your effort, your strength, endurance and faithfulness on this tour 2023. I will never forget!“

„I will never forget“ – Das liest sich ja fast wie Abschiedsworte. Es war für den Drummer auch ein recht anstrengendes Jahr. Missbrauchsvorwürfe gegen Till Lindemann, und er selbst konnte auf der Bühne seine Tränen nicht zurückhalten. Später veröffentlichte er einen larmoyant erscheinenden, sehr langen Rechtfertigungspost, in dem er betonte, dass im Rammstein-Lager nichts Strafbares passiert sei, Sänger Lindemann sich aber doch ein Stück weit von den anderen entfernt hätte.

Nun postet Schneider Pics: davon, wie er die Herzform-Geste formt, wie er mit dem Gummiboot durchs Publikum segelt, von strahlenden Fans, die Schilder hochhalten („ohne euch wollen wir nicht sein“), von der Band lachend hinter der Bühne. Alle gut gelaunt und am Feixen – als wäre nie etwas passiert.

Wie es mit Rammstein weitergehen soll, steht derzeit nicht fest. Gemunkelt wird über eine Welttournee im Jahr 2024, da die Band dann 30. Jubiläum feiert. Leadgitarrist Richard Z. Kruspe postet kryptische Nachrichten in den Socials, und Lindemann selbst hat im September in den USA einen Festivalauftritt („The Voice of Rammstein“) mit dem Lindemann-Solo-Projekt.

Derweil hat das Lindemann-Anwaltsteam vor Gericht eine Niederlage einstecken müssen – und Shelby Lynn warnt eindringlich weibliche Fans, die Möglichkeit eines Meet & Greet mit Lindemann wahrzunehmen.

Ob Rammstein im kommenden Jahr einfach so weitermachen können, wird sich noch zeigen.