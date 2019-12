AC/DC: „Back In Black“ stellt unglaublichen Platin-Rekord auf

Das wird Sie auch interessieren





Seit Monaten wird darüber spekuliert, ob es bald ein neues Album und eine weitere Tour von AC/DC geben könnte. Vieles spricht dafür. Zuletzt wurde sogar bekannt, dass der verstorbene Malcolm Young auf der möglicherweise bald erscheinenden neuen LP zu hören sein wird. Auch Phil Rudd soll angeblich wieder zur Band hinzugestoßen sein. Aber dafür gibt es bislang noch keine Bestätigung.

Doch AC/DC bräuchten das Risiko, mit neuen Songs zu enttäuschen, eigentlich gar nicht einzugehen. Zu sehr werfen Großtaten der Vergangenheit noch Gewinne ab. Neuste Erfolgsmeldung: Nach aktuellen Chart-Daten der RIAA hat „Back In Black“ (1980) inzwischen 25 Millionen Einheiten in den USA verkauft.

Damit hat die Platte – die erste nach dem Tod von Bon Scott und mit Brian Johnson als Sänger – ingesamt 25 Mal Platin erreicht. Schon im Oktober 1980, drei Monate nach der Veröffentlichung, ergatterte „Back In Black“ mit Hits wie „Hells Bells“, „You Shook Me All Night Long“ und „Rock and Roll Ain’t Noise Pollution“ den Gold-Status. Vier Jahre später waren es bereits fünfmal Platin und 2004 folgte der Triumph mit 20fach Platin.

