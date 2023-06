Bruce Springsteen: Treppen-Sturz bei Amsterdam-Konzert

Bruce Springsteen hat bei einem kleinen Bühnen-Unfall bei seinem Gig am 27. Mai in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam Glück im Unglück gehabt.

Empfehlung der Redaktion Bruce Springsteen singt in einem irischen Pub a-capella mit Gästen – Tour durch Europa

Der Sänger taumelte kurz und stürzte, als er mit E-Gitarre in der Hand gerade vom Bühnengraben eine Treppe hinauf auf die Stage lief.

Der unfreiwillige Stunt ereignete sich bei „Ghosts“, dem vierten Song seines Konzerts, wie „Billboard“ berichtet. Auch wenn der Boss sehr sanft fiel und sich offenbar keine Verletzung zuzog, kamen Mitglieder seiner E-Street-Band sofort zu ihm, um nach ihm zu sehen und den 73-Jährigen zu stützen.

Thank goodness nothing happened to Bruce Springsteen when he fell on stage last night🇳🇱 – May 27, 2023#brucespringsteen #Springsteen pic.twitter.com/VqIf0gbuhk — HellesBruceCorner (@JustMyBSCorner) May 28, 2023

„Gute Nacht, Leute“, rief er dem Publikum zu, als er sich vorsichtig auf den Weg zurück zur Bühne machte. Ohne weitere Probleme spielten Springsteen und seine Band ihr 29 Stücke umfassendes Set mit Klassikern wie “Born In The U.S.A.”, “Born to Run” und “Dancing In The Dark”.

Empfehlung der Redaktion Bruce Springsteen schleudert Gitarre durch die Luft – Techniker geht zu Boden

Bruce Springsteen ist seit 28. April auf Europa-Tour – erlebte vor allem in Irland emotionale Momente. Nach Deutschland kommt er am 21. Juni (Düsseldorf), am 15. Juli (Hamburg), am 21. Juli (Hockenheim-Ring) und nach München am 23. Juli. Anfang August geht es zurück nach Amerika und Kanada für 31 Gigs. Die aktuelle Tour ist die erste des Sängers mit seiner E-Street-Band seit Februar 2017.