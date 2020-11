Deutsche Alben-Charts: AC/DC mit „großem Abstand“ Nummer 1, Toten Hosen auf 2

Foto: WireImage, Jason Squires. All rights reserved.

AC/DC sind mit „Power Up“ auf Platz eins der deutschen Alben-Charts eingestiegen. Wie die ermittelnde GfK Entertainment mitteilte, „mit großem Abstand“. Eine ungewöhnliche Formulierung, die sicher noch detailliert ausformuliert werden wird.

„Power Up“ ist hierzulande ihr sechster Spitzenreiter. Zuvor gingen „Stiff Upper Lip“ (2000), „Black Ice“ (2008), ihre Co-Beteiligung am Soundtrack zu „Iron Man 2“ (2010), der Konzertmitschnitt „Live At River Plate“ (2011) sowie „Rock Or Bust“ (2014) auf die Eins.

Hosen vs. Ärzte

Auf den Plätzen zwei bis vier befinden sich ebenfalls Rock-Alben: Auf Rang zwei steht „Learning English Lesson 3: Mersey Beat! The Sound Of Liverpool“ der Toten Hosen, auf der Drei drei rangiert Bruce Springsteens „Letter To You“. Die Ärzte fallen mit „Hell“ von Eins auf die Vier.