Exklusiver Einblick: Asterix-Hommage „Beim Teutates“

Die neuen Abenteuer von Herrn Hase in einem nicht ganz unbekannten gallischen Dorf

Das Jahr 50 v. Chr.: Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein unbeugsames Dorf denkt nicht daran, sich den Eindringlingen zu ergeben. Kennen Sie? Natürlich. Das ist der zum geflügelten Wort avancierte Anfang der Asterix-Abenteuer von René Goscinny und Albert Uderzo. Doch in diesem Fall ist der listigste Krieger des wehbaren Dorfes…Herr Hase!

Der französische Comiczeichner Lewis Trondheim schickt im sechsten Teil seiner beliebten Reihe „Die erstaunlichen Abenteuer von Herrn Hase“ seinen Protagonisten in ein Paralleluniversum, das wohl fast jedem Kind vertraut ist. Natürlich hat seine Erzählung, in dem es eine Gottheit auf den berühmten Zaubertrank abgesehen hat, alle Zutaten eines echten Asterix-Comics. Und jene von Kritikern und Lesern geschätzte philosophische Tiefe und Elegantheit von visuellem Ausdruck und komplexen Dialogen in den Bildergeschichten von Trondheim.

