Foo Fighters: Fans entdecken überraschendes Album-Geheimnis

Die Foo Fighters haben offenbar ein besonderes Geheimnis im neuen Album „But Here We Are“ versteckt. Das behaupten zumindest Fans, die sich auf Reddit und Facebook momentan wegen optischen Veränderungen am Album zu Wort melden. Etlichen sei aufgefallen, dass ihr Cover plötzlich nicht mehr weiß ist, sondern deutliche blaue Streifen aufweist.

Und auch auf der Rückseite des Albums tue sich etwas. Hier erscheint plötzlich Schrift – und eine Widmung: „For Virginia and Taylor“. Gemeint sind Dave Grohls Mutter Virginia Grohl, die im Sommer 2022 verstorben war, sowie der im März 2022 verstorbene „Foo Fighters“-Drummer Taylor Hawkins.

„But Here We Are“ setzt sich in einem Großteil der Songs mit Verlust und Trauer auseinander. Besonders eindrücklich ist der zehnminütige Song „The Teacher“ – Virginia Grohl arbeitete als Lehrerin und begleitete die Foo Fighters auch gern auf Tour, was sich im Songtext widerspiegelt. Die Lyrics zu den Songs auf „But Here We Are“ seien im Booklet zuvor kaum lesbar gewesen. Inzwischen seien sie den Fans zufolge dunkler:

Spekuliert wird, dass es sich um UV-empfindliche Farbe handelt, sodass sie nach und nach dunkler wird. Dies würde auch zu den Promoaktionen passen, die zum Release des Albums von den Foo Fighters initiiert worden waren. So gab es am 01. Juni 2023 in verschiedenen Städten Sunrise-Listening-Partys. Mit Sonnenaufgang konnten Fans zum ersten Mal die neuen Songs hören. Einigen Fans fiel auch die Parallele zum Cover auf – so könnten sich die blauen Streifen auf diesen Sonnenaufgang am Horizont beziehen.

Foo Fighters: Steckt dahinter eine geniale Idee oder täuscht die Erinnerung?

Einige wenige Fans sind dennoch skeptisch und trauen ihren Augen nicht – sie sprechen vom sogenannten Mandela-Effekt und behaupten, dass ihre Erinnerung sie täuschen könnte. Doch viele sind überzeugt, dass sich Cover und Booklet seit dem Kauf deutlich verändert haben. Die Foo Fighters haben sich bisher nicht zum Album-Artwork und dem möglichen Geheimnis dahinter geäußert. Der kleine Trick hätte jedoch große Symbolkraft, da die Band nach dem Tod von Taylor Hawkins und dem persönlichen Verlust von Dave Grohl einen neuen Karriereabschnitt beginnt und wieder zu gewohnter Stärke finden muss.

Weitere Highlights