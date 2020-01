Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images, KEVORK DJANSEZIAN. All rights reserved.

„Once Upon A Time In Hollywood“ räumte bei den Golden Globes ab: Margaret Qualley, Quentin Tarantino, Brad Pitt, Julia Butters und Leonardo DiCaprio

Das beste Drama des Jahres ist nach Ansicht der Jury der Golden Globes das Weltkriegs-Epos „1917“. Der Film von Sam Mendes, der so gedreht wurde, als wäre er nur in einer Einstellung gefilmt worden, wurde am Sonntag (05. Januar) in Los Angeles genauso wie der britische Regisseur mit einem Golden Globe ausgezeichnet.

Auch Quentin Tarantino kann sich freuen: „Once Upon A Time In Holywood“ wurde zur besten Komödie gewählt. Dazu gab es für Brad Pitt als bester Nebendarsteller einen Preis sowie für Tarantino in der Kategorie „Bestes Drehbuch“.

Bester Hauptdarsteller wurde Joaquin Phoenix für seine Rolle in „Joker“. Der Golden Globe für die beste Hauptdarstellerin ging an Renée Zellweger für ihre Darstellung der amerikanischen Ikone Judy Garland in „Judy“.

Golden Globe für „Rocketman“ und Elton John

Beste Hauptdarstellerin in der Kategorie Komödie/Musical wurde US-Komikerin Awkwafina („The Farewell“). Als beste Nebendarstellerin bekam Laura Dern für ihre schauspielerische Liestung in „Marriage Story“ ihren insgesamt schon fünften Golden Globe zugesprochen.

Großer Erfolg auch für „Rocketman“! Taron Egerton setzte sich unter anderem gegen Leonardo DiCaprio durch und gewann für seine Darstellung von Elton John den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in Komödie/Musical. Auch für den Sänger selbst gab es einen Preis: Als bester Filmsong wurde „I’m Gonna Love Me Again“ mit einem Preis bedacht.