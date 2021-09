Mehr als einen Monat ist es her, dass Bob Odenkirk bei den Dreharbeiten zur sechsten Staffel „Better Call Saul“ am Set kollabierte. Nach dem unerwarteten Vorfall wurde der Schauspieler umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auch die Produktion wurde zunächst pausiert. Nach ein paar Tagen kam dann die Entwarnung: Odenkirk gehe es gut, er erhole sich aktuell.

Fans warten seitdem auf Neuigkeiten vom Set. Während Odenkirk selbst aktuell recht sparsam mit Updates über seinen Zustand umgeht, meldete sich nun der Produzent der Serie, Thomas Schnauz, zu Wort. Die Dreharbeiten, so verriet er, laufen bereits wieder – wenn auch schleppend.

„Alles in der Produktion geht voran, stetig, aber langsam“, berichtete Schnauz in einem Interview mit „Den of Geek“. Was Odenkirks Gesundheitszustand angeht, gab er zwar keine genaueren Auskünfte. Allerdings verriet er indirekt, Odenkirk sei wohl noch nicht ans Set zurückgekehrt.

„Wir drehen gerade Szenen, in denen Bob nicht vorkommt“, so das Statement des Produzenten. Ein Ende der Dreharbeiten könne er ebenfalls noch nicht absehen. Dafür seinen sowohl die COVID-Situation als auch Bobs Gesundheitszustand aktuell noch zu große X-Faktoren.

Auch Odenkirk selbst hält sich aktuell eher bedeckt über den Verlauf seiner Genesung. Nachdem er seine Fans kurz nach dem Vorfall zunächst über Twitter auf dem Laufenden hielt, ebbten die Updates zuletzt etwas ab. Die letzte Wortmeldung des Schauspieler gab es vor drei Wochen (13. August). „Ich bekomme ständig gute Energie, Umarmungen, Liebe, von allen, Fremden, alten Freunden […] Ich kann nicht all das Gute auf einmal annehmen, aber ich schätze, das muss ich“, hieß es in dem kryptischen Post.

Just had a walk with my pal Michael Mando. I keep getting good energy, hugs, love, from everyone, strangers, old friends…and then there’s the field of dreams game. I can’t take all this goodness at once, but I guess I’ll have to. Hope you are having a great day today.

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) August 13, 2021