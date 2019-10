Für dieses Jahr ist erst einmal Schluss mit Queen und Adam Lambert – die Band verabschiedet sich bis 2020 in die Pause. Für den Einsatz des Teams bedankte sich Brian May mit einem rührenden Bild.

Nach dem großen Erfolg des Queen-Films „Bohemian Rhapsody“ kündigten die Band und ihr Mercury-Nachfolger Adam Lambert eine riesige Tournee an. Alle Termine in Nordamerika waren in kürzester Zeit ausverkauft und die Musiker begeisterten mit überraschenden Showeinlagen. Letzen Freitag (23. August) spielten Brian May, Roger Taylor, Adam Lambert & Co. nun das letzte Konzert für dieses Jahr, in Charlotte, North-Carolina. Für den Einsatz des Teams bedankte sich der Gitarrist mit einem gemeinsamen Bild auf Instagram. Wie dem zu entnehmen ist, schweißt das Tour-Leben zusammen – fast schon wie ein Familien-Portrait wirkt das schöne Foto. Brian May auf Instagram: https://www.instagram.com/p/B1jusF3hm92/ „In der Bar des Ritz-Carlton…