Rammstein-Coverband soll Auftritt in Halle nicht spielen dürfen

Rammstein sind seit den Vorwürfen gegen die Band und vor allem gegen Sänger Till Lindemann für manche Musikfans ein rotes Tuch. Das betrifft inzwischen auch Gruppen, die lediglich die Songs der Berliner covern. Wie etwa die 2008 gegründete Tribute-Combo Völkerball aus Koblenz, die deutschlandweit bekannt ist und auftritt.

Eigentlich will die Band am 25. August beim Laternenfest in Haale an der Saale auftreten. Doch in einem Offenen Brief fordern zahlreiche Menschen, darunter auch die grüne Stadträtin Luna Möbius, dass der Auftritt aufgrund der Vorgänge rund um Rammstein gekippt werden solle.

„Jeder Auftritt einer Cover- oder Tribute-Band lebt davon, die Aura des Originals mit auf die Bühne und unter das Publikum zu bringen“, heißt es in dem Brief, der an die Stadt und den mitpräsentierenden MDR gerichtet ist. „Es ist taktlos, auch mit den Steuerabgaben von Opfern sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauchs in Halle sowohl den Auftritt der Coverband als auch indirekt Rammstein selbst für die Vorführungserlaubnis ihrer Songs zu bezahlen“, ist ebenfalls in dem Brief zu lesen.

„Es gibt keinen Grund, den Vertrag zu kündigen“

Für den Bürgermeister der Stadt, Egbert Geier (SPD), kommt das offenbar nicht in Frage. In einer Pressekonferenz zum Event schloss er aus, dass Völkerball aus dem Programm gestrichen werden könnten. „Wir stehen im engen Kontakt mit der Band, sie hat sich nichts zu Schulden kommen lassen“, sagte der Politiker. „Es gibt keinen Grund, den Vertrag zu kündigen.“

Auch die Stadtverwaltung betonte, dass die Vereinbarung mit der Coverband bereits am 14. April geschlossen worden sei und keinerlei Vorwürfe gegen die Formation vorlägen. Im April war es um Rammstein noch ruhig, die Anschuldigungen gegen Till Lindemann, er habe angeblich mehrere Frauen sexuell belästigt oder sie psychisch missbraucht, wurden erst einige Wochen später bekannt.