Rammstein fetzen sich mit Heino: „Engel“ ohne Erlaubnis gecovert

Die Karten für die Stadion-Tour von Rammstein 2019 war in nur vier Stunden ausverkauft. Dennoch gibt es bei Viagogo noch Tickets - zu Mörderpreisen. Nun hat die Band juristische Schritte eingeleitet.

Seit Jahren sorgt die Ticketbörse Viagogo in der Musikbranche für Aufsehen, bietet sie doch auf halblegalem Wege verzweifelten Fans die Möglichkeit, bei ausverkauften oder vermutlich in Kürze ausverkauften Konzerten Karten zu bekommen. Der Haken: Das ganze kostet schnell drei- bis viermal so viel. Für die Betreiber der Viagogo AG ein gutes Geschäft, für viele Musikliebhaber ein einziges Grauen. Nun haben sich Rammstein dafür eingesetzt, dass dieses Geschäft zumindest in ihrem Fall keine Wirkung mehr zeigen kann. Denn in den letzten Tagen tauchten bei Viagogo Karten für Konzerte der Metal-Band im kommenden Jahr in Europa auf, die schon einmal 1.000 Euro…