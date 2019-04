Rammstein: Neue Songs „Tattoo“ und „Hallomann“ – welcher ist der beste?

Rammstein veröffentlichen einen Teaser zum bevorstehenden Video des mit Hochspannung erwarteten neuen Albums. Das könnte alles an bisheriger inhaltlicher Rammstein-Sprengkraft übertreffen.

Nachdem gestern bereits mehrere Teaser-Clips auf Instagram aufgetaucht sind, wodurch sich die Gerüchte um die neue Rammstein-Single und deren Titel verdichteten, wurde jetzt ein Video-Teaser gepostet. Die Clips wurden unter dem Account „specter“ hochgeladen, hinter dem sich Eric „Specter“ Remberg, ehemaliger Labelchef von Aggro Berlin, verbirgt. Er postete gestern Ausschnitte aus dem neuen Rammstein-Video, worauf eine Frau mit Krone und Schwert Till Lindemanns Kopf in den Armen hält. Der neue Teaser zum Video zeigt Lindemanns Band in Sträflingskleidung mit einem Seil um den Hals in einer Reihe stehen. Werden Rammstein wirklich gehängt? Am Ende des Teasers erscheint der Titel „Deutschland“ über…