Rammstein: VÖ-Termin für neuen Song geleakt

Wann gibt es endlich den ersten neuen Track von Rammstein zu hören? Diese Frage stellen sich Fans nun seit Wochen. Die Aktivitäten der letzten Tage – unter anderem die Infos über einen Videodreh in Berlin-Spandau und Instagram-Bilder der Band – lassen annehmen, dass es nicht mehr lange sein kann.

Nun könnte der Regisseur eines Clips, den die Band bereits in der Vergangenheit gedreht haben, den Termin für die Veröffentlichung eines neuen Songs verraten haben. Das legt eine Instagram-Stoy von Eric „Specter“ Remberg nahe, wie die Website morecore berichtet.

Zu sehen sind in der Foto-Story möglicherweise einige Szenen aus dem Video, verbunden mit der Rammstein-Signatur R+ und einem Schnappschuss von Till Lindemann sowie einem Datum in römischen Ziffern.

Das hieße übersetzt: 28. März 2019. Also kommender Donnerstag. Möglicherweise handelt es sich dabei um das bereits in der Vergangenheit von Rammstein mit einem Hashtag angekündigte „Du hast viel geweint“. Möglich ist aber auch, dass Lindemann und Co. an diesem Tag ihr neues Album offiziell ankündigen.

