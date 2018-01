Ranking: Darum regieren die Beatles 2017 den Vinyl-Markt in Amerika

Die Beatles befinden sich auf den Plätzen eins und zwei der meistverkauften Schallplatten 2017 in den USA. Dies zeigt das neue Nielsen-Ranking, das Absatzzahlen dokumentiert. Demnach haben die Fab Four von „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“, 1967 erstveröffentlicht und letztes Jahr als Reissue aufgelegt, 72.000 Tonträger verkauft. Auf Rang zwei befindet sich „Abbey Road“ mit 66.000 Platten – das im Gegensatz zu „Pepper“ nicht mal neu erschien und daher auch nicht so stark beworben wurde.

Insgesamt machte Vinyl in Amerika stolze 14 Prozent aller physischen Verkäufe aus, es wurden 14,32 Millionen LPs abgesetzt, das macht ein Plus von neun Prozent zu 2016. In zwölf aufeinanderfolgenden Jahren sind damit in Übersee die Vinyl-Verkäufe am Wachsen.

Ein Blick auf die Top Ten offenbart, dass vor allem Alben aus dem Backkatalog der Künstler, auch Reissues, ihren Weg zu den Käufern gefunden haben. Lediglich drei der zehn Platten (Ed Sheerans „Divide“, der Score zu „La La Land“ sowie der „Guardians Of The Galaxy“-Sampler) sind neue Werke.

Die meistverkauften LPs in den USA 2017:

01. The Beatles, „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“: 72.000

02. The Beatles, „Abbey Road“: 66.000

03. Soundtrack, „Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1“: 62.000

04. Ed Sheeran, „÷“ (Divide): 62.000

05. Amy Winehouse, „Back to Black“: 58.,000

06. Prince and the Revolution, „Purple Rain“ (Soundtrack): 58.000

07. Bob Marley and The Wailers, „Legend: The Best Of…“: 49.000

08. Pink Floyd, „The Dark Side of the Moon“: 54.000

09 Soundtrack, „La La Land“: 49.000

10 Michael Jackson, „Thriller“: 49.000