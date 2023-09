„Dark Side Of The Moon Redux“: „Speak To Me / Breathe“ hören

Roger Waters hat seine Version von „Speak To Me / Breathe“ ins Netz gestellt. Der Track ist Teil seines bevorstehenden Soloalbums „Dark Side Of The Moon Redux“, für das er die Pink-Floyd-Platte neuinterpretiert und aufgenommen hat.

Der Introsong gibt wie auch beim Original den Ton für das Album vor, doch in „Redux“ nutzt er auch Zeilen aus dem 1972er-Track „Free Four“ von der LP „Obscured By Clouds“. Wie ein Gedicht rezitiert Waters die Worte „The memories of a man in his old age/ Are the deeds of a man in his prime“ und spiegelt so die Stimmung wieder, die er mit der Neuaufnahme zum Ausdruck bringen will.

Zuvor teilte Waters, dass die Neuinterpretation das Original nicht überschatten oder ersetzen, sondern lediglich die Themen und Leitmotive rekontextualisieren und neu ausdrücken soll. „Das originale ‚Dark Side of the Moon‘- Album fühlte sich an, wie die Wehklage eines älteren Wesens über die menschliche Verfassung“, so der Musiker zu seiner Entscheidung. „Aber Dave, Rick, Nick und ich waren so jung, als wir es schrieben und wenn man sich die Welt von heute anschaut, ist die Botschaft offensichtlich nicht hängengeblieben. Deswegen begann ich, darüber nachzudenken, was die Weisheit eines 80-Jährigen zu einer neu gedachten Version beitragen könnte.“

Hört hier „Speak To Me / Breathe“:

Der „Dark Side Of The Moon Redux“ erscheint am 6. Oktober, gefolgt von zwei Autritten im London Palladium (8. und 9. Oktober), bei dem die vollständige Platte live gespielt werden soll. Neben „Speak To Me / Breathe“ kann man sich bereits Waters‘ Solo-Versionen von „Money“ und „Time“ anhören.