„The Rolling Stones Rock and Roll Circus“ kommt nach 50 Jahren in die Kinos

Foto: Redferns, Mark and Colleen Hayward. All rights reserved.

The Dirty Mac: Eric Clapton, John Lennon und Keith Richards live beim „Circus“ in London am 11. Dezember 1968.

Die Rolling Stones setzen Ende April ihre „No Filter“-Tour in Nordamerika fort. Pünktlich dazu erscheint nun auch noch der legendäre Konzertfilm von 1968, „The Rolling Stones Rock and Roll Circus“. Auch der Soundtrack dazu wird auf CD und erstmals sogar auf Vinyl erscheinen.

Die Show war neben den Stones – mit Brian Jones‚ letztem Auftritt – mit prominenten Namen wie The Who, John Lennon, Eric Clapton, Jethro Tull oder Marianne Faithfull besetzt und sollte damals im englischen Fernsehen ausgestrahlt werden.

„The Rolling Stones Rock and Roll Circus“ auf DVD hier bestellen

The Who besser als The Rolling Stones?

Das passierte allerdings nicht, weil sich die Stones dagegen wehrten. Die Band wollte das Konzert nicht herausgegeben sehen, weil sie das Gefühl hatten, dass The Who ihnen die Show gestohlen hatten.

Erst 28 Jahre später wurde der Film mit dem Segen von Jagger und Richards durch den Regisseur Michael Lindsey-Hogg fertiggestellt. 1996 feierte er Premiere auf dem New York Film Festival und wurde anschließend auf Video veröffentlicht.

Jetzt wird „Circus“ in restaurierter 4K-Fassung im April in die US-Kinos kommen. Vielleicht gefallen sich die Stones in dieser Version dann besser. Ob und wann der Film in Deutschland erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Rock ’n‘ Roll Circus

Der „Rolling Stones Rock and Roll Circus“, der vor einem Live-Publikum aufgeführt wurde, zeigte die Stones-Mitglieder Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts und Bill Wyman, die als Gastgeber der Show fungierten und in verschiedenen Varianten Songs aus ihrem damals neuen „Beggars Banquet“-Album präsentierten.

The Who spielten „A Quick One While He’s Away“. Auch enthalten ist eine einmalige Darbietung von Dirty Mac, einer spontanen Zusammenarbeit von John Lennon und Yoko Ono, Keith Richards (am Bass), Eric Clapton und Mitch Mitchell mit dem Beatles-Song „Yer Blues“.

Die Stones setzen am 20. April ihre „No Filter“-Tour in Amerika fort und nehmen derzeit Tracks für ein neues Studioalbum auf.

Sehen Sie hier den Trailer zu „The Rolling Stones Rock and Roll Circus“: