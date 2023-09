U2 veröffentlichen „Atomic City“-Single zum Start ihrer Konzertreihe

Nachdem sie im März 2023 bereits „Songs of Surrender“, eine Zusammenstellung von 40 Songs quer durch ihre Diskografie neu aufgenommen hatten, veröffentlichen U2 jetzt ihre neue Single „Atomic City“.

Erst vor einigen Wochen überraschte die Band, als sie den aktuellen Track bei einem unangekündigten Gig in Las Vegas das erste mal öffentlich performte. Dort wurde auch das Musikvideo zu „Atomic City“ gedreht. Die Single selbst ist eine Hommage an die Punk-Szene der 70er-Jahre, an Blondie und das Las Vegas der 50er. Nach letzterem wurde sie auch benannt, „Atomic City“ war der Spitzname der Stadt zu dieser Zeit.

Das Musikvideo von „Atomic City“ zeigt dessen Überraschungsperformance. Diese fand in Downtown Las Vegas in der gleichen Straße statt wie auch der Dreh zu U2s Musikvideo zu „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ vor mittlerweile 36 Jahren.

Musikvideo zu „Atomic City“

Zusätzlich zum Release ihrer Single werden U2 am 29. September die erste Show der „U2: UV Achtung Baby Live at Sphere“-Konzertreihe in der MSG Sphere Halle in Las Vegas absolvieren. Die Shows sind angelehnt an ihre Alben „Achtung Baby“ und „Zooropa“. Vermutlich werden in der kugelförmigen Location bis zum 16. Dezember Shows der Rockband stattfinden. Mehr dazu hier.