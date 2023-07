Ungarns Rammstein-Fans hatten ungebrochen Lust auf die Band

Vor ihren Auftritten im Olympiastadion in Berlin (15., 16. und 18. Juli) spielten Rammstein in der Puskás Aréna in Budapest (Ungarn). In Osteuropa hat die Gruppe, wie allgemein bekannt ist, eine verschworene Anhängerschaft.

Ein Bericht von „Euronews“ legt nun nahe, dass die Diskussion um mögliche Verfehlungen von Rammstein-Sänger Till Lindemann, dem auch sexueller Missbrauch vorgeworfen wird und gegen den inzwischen die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt, mindestens in Ungarn keine Rolle spielt.

Empfehlung der Redaktion Lebensgefahr! Rammstein-Fan klettert bei Konzert auf Lichtmast

Zu dem Gig seien Fans aus dem ganzen Land angereist, aber auch aus Rumänien, Bulgarien und der Ukraine. Es sei zwar über die sexuellen Aktivitäten hinter der Bühne gesprochen worden, heißt es in dem Bericht, aber viele seien der Meinung, dass die Medien die Band „stigmatisieren“ würden. Man sei sich zwar unsicher, ob was passiert sein könnte, das möglicherweise sogar justiziabel ist, fühle sich aber selbst weder gefährdet noch betroffen.

Die Seite zitiert auch eine junge Frau, die sich kaum einschüchtern lassen würde: „Ich sage nicht, dass ich nicht im Backstage-Bereich feiern würde. Aber wenn er mich anfassen würde, würde ich ihm in die Eier treten und dann ein Bier trinken gehen.“

Rammstein in Berlin

Ein Ukrainer ging für „Euronews“ sogar in die Offensive und sagte, er hoffe, mit Lindemann auf der Bühne Sex haben zu können. Überhaupt seien im Grunde fast alle Anhängerinnen und Anhänger, die von dem Medium während des Auftritts von Rammstein in Budapest befragt wurden, der Überzeugung, dass es zumindest während der Zeit im Stadion lediglich um die Musik gehe.

Vor und nach den Konzerten könne ja gerne weiterdiskutiert werden, so das Echo zahlreicher befragter Fans.