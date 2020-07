Podcast: Die atemberaubenden Soundtracks des Ennio Morricone

Der Privatsender hat die geplante Ausstrahlung von „Spiel mir das Lied vom Tod“ vorgezogen, um an die kürzlich verstorbene Komponisten-Legende Ennio Morricone zu erinnern

Der Privatsender Tele 5 hat bekannt gegeben, dass sie den Western-Klassiker „Spiel mir das Lied vom Tod“ bereits am 11. Juli 2020 zeigen werden. Damit hat der Sender die ursprünglich geplante Ausstrahlung um eine Woche nach vorne verschoben. Der Sender will so an den verstorbenen Filmkomponisten Ennio Morricone erinnern. Der Musiker wurde 91 Jahre alt. Der zweifache Oscarpreisträger starb nach Angaben der Deutschen Presse Agentur am Montag, den 6. Juli 2020 in einer Klinik in Rom. Er galt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Seine Musik untermalte mehr als 500 Filmproduktionen, darunter „Zwei glorreiche Halunken“ von Sergio Leone,…