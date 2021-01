Billy Corgan über Lil Peep: „Er war der Kurt Cobain seiner Generation“

Folge 5 von Press Play For Murder, dem Crime Podcast des Rolling Stone. Christopher Wallace fliegt nach Los Angeles und es werden wieder Schüsse fallen.

Christopher Wallace besucht die West-Coast und fliegt nach Los Angeles. Biggie im Feindesland – The Notorious B.I.G. im Hoheitsgebiet der Bloods. Kann das gut gehen? Eines ist sicher: Es werden wieder Schüsse durch die Nacht krachen.