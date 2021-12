Erst die Rolling Stones haben Robert Plant musikalisch „die Augen geöffnet“

Eine frühe Show der Rolling Stones hat Robert Plant erstmals musikalisch „die Augen geöffnet“. Das erzählte der Sänger in einem Interview. Die Stones traten damals gemeinsam mit Little Richard und Bo Diddley in Wolverhampton, England auf. Erst einige Jahre darauf eroberte Plant auch mit seiner eigenen Band Led Zeppelin die Charts.

„Man merkt wahrscheinlich, dass ich während meiner frühen Jahren als Sänger und Musiker […] süchtig nach der Musik aus Chicago und dem Mississippi und dem Delta Blues war“, so Plant gegenüber „BBC“, und ergänzt: „Ich glaube, die Stones waren in der britischen Musikszene eine der ersten Bands, die uns diese Art von Musik im frühen Teenager-Alter nahe brachten“.

„Come On“, die erste Single der Stones, war dabei „erst der Anfang ihrer großartigen Karriere, in der sie uns Country-Blues und den Blues Nordamerikas näher gebracht, und uns vielleicht auch dazu inspiriert haben“, so der Sänger.

„Das war echt etwas Besonderes“

Da Plant als Teenager im Norden Großbritanniens wohnte, hatte er „nicht wirklich ein Gefühl für die Szene unten in London“. Das änderte sich jedoch mit einem Schlag am Abend der Stones-Show: „Sie haben gemeinsam mit Bo Didley und Little Richard getourt, und es war die erst große Tour der Rolling Stones. Das hat mir wirklich die Augen geöffnet – wir alle mochten diese Art von Musik, aber niemand hatte es so richtig drauf“. Bei den Stones war das allerdings anders, so Plant: „Das war echt etwas Besonderes“.

Aber auch die Performance von Little Richard an diesem Abend hat Plants Zugang zu Musik nachhaltig beeinflusst: „Little Richard kam gegen Ende der Show auf der Bühne, und, offensichtlich, hatte er eine riesige Haartolle auf dem Kopf. Er war voller Make-up, und dieser Schauer von Energie hat mich durchdrungen. Und ich dachte mir ‚Oh! Ok.‘ “.

Unterdessen hatte Plant vor Kurzem auch eine naheliegende Versöhnungs-Lösung für die (mehr oder weniger gespielte) Rivalität zwischen den Rolling Stones und den Beatles: McCartney „soll einfach Bass bei den Stones spielen“. Gemeinsam mit Alison Kraus veröffentlichte der Sänger außerdem im November ein neues Album: „Raise The Roof“.