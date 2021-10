Der liebste Dinner-Gast? Freddie Mercury schlägt Elvis!

Foto: Getty Images, Fox Photos. All rights reserved.

Freddie Mercury, Leadsänger von Queen, im Leeds Football Club, England am 29. Mai 1982. (Photo by Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)

Es gibt da doch diese bekannte Frage: Wenn du irgendeine verstorbene Persönlichkeit deiner Wahl zum Essen einladen könntest, wer wäre es? Genau diese Spaßfrage hat ein mexikanisches Restaurant in London nun in eine quantifizierbare Liste umgewandelt. Im Rahmen des alljährlichen mexikanischen Feiertages „Diá de los Muertos“ hat das Restaurant „Wahaca“ zahlreiche Brit:innen auf der Straße befragt, um herauszufinden, welche verstorbenen Persönlichkeiten es nach ganz oben auf die Liste schaffen.

Robin Williams und Prinzessin Diana auf den obersten Plätzen

Das Ergebnis: Am allerliebsten würden die Brit:innen Robin Williams zum Abendessen einladen – der im Jahr 2014 verstorbene Komiker und Schauspieler erreichte 26 Prozent aller Stimmen. Kurz hinter Williams steht Prinzessin Diana, die im Jahr 1997 bei einem Autounfall ums Leben kam. Sie kam bei der Umfrage auf 25 Prozent der Stimmen. An dritter Stelle lag der Wissenschaftler Albert Einstein – dicht gefolgt von Freddie Mercury auf Platz vier und Elvis Presley auf Platz fünf.

Damit haben sich die beiden Musik-Stars ein knappes Rennen geliefert. Doch nicht nur ihre aufeinanderfolgenden Plätze auf dieser Liste verbindet die beiden: Nachdem der „King of Rock’n’Roll“ im Jahr 1977 starb, setzte sich Mercury hin und schrieb einen Tribut-Song innerhalb von 10 Minuten – das Ergebnis war der spätere Queen-Hit „Crazy Little Thing Called Love“. Ganz am Ende der Liste – auf Platz 30 – findet sich der Joker-Darsteller Heath Ledger mit 8 Prozent der Stimmen.

Das sind die Top 30 der verstorbenen Dinner-Gäste, die von der britischen Bevölkerung gewählt wurden:

1. Robin Williams 26%

2. Princess Diana 25%

3. Albert Einstein 21%

4. Freddie Mercury 18%

5. Elvis Presley 16%

6. Marilyn Monroe 16%

7. Winston Churchill 15%

8. Nelson Mandela 13%

9. Bruce Lee 13%

10. Walt Disney 12%

11. Martin Luther King Jr 12%

12. David Bowie 12%

13. Muhammad Ali 12%

14. Anne Frank 11%

15. Bob Marley 11%

16. Stephen Hawking 11%

17. Dame Barbara Windsor 11%

18. Whitney Houston 11%

19. John Lennon 10%

20. Abraham Lincoln 10%

21. William Shakespeare 9%

22. Patrick Swayze 9%

23. Neil Armstrong 9%

24. Rosa Parks 9%

25. Leonardo da Vinci 9%

26. J.R.R. Tolkien 8%

27. Kurt Cobain 8%

28. Steve Irwin 8%

29. George Michael 8%

30. Heath Ledger 8%