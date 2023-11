Liam Gallagher kennt nur Superlative für den letzten Beatles-Song

Liam Gallagher auf der Bühne des „TRNSMT“-Festival in Glasgow am 11. September 2021.

Auf X (ehemals Twitter) äußerte sich Liam Gallagher zu „Now And Then“ und erklärte, wie sehr ihn das als letztes Stück der Beatles angekündigte Lied berührt habe.

„Now n Then [ist] absolut unglaublich, biblisch, himmlisch, herzzerreißend und herzerwärmend zugleich. Lang leben die Beatles.“

Anschließend reagierte der ehemalige Oasis-Frontmann auf andere Posts zum Song. So antwortete er auf einen Fan, der daran erinnerte, wie emotional der Prozess für die überlebenden Mitglieder gewesen sein muss: „Sehr traurig, aber gleichzeitig auch schön. So ist das Leben, ich schätze, es ist verwirrend reizvoll zur gleichen Zeit.“ Außerdem erklärte er daraufhin nochmals seine Liebe für die Band: „Die Beatles könnten in meine Handtasche scheißen, ich würde immer noch meine Polo-Mints darin verstecken.“

Die letzte Beatles-Single „Now And Then“

Paul McCartney und Ringo Starr hatten in den letzten Monaten with a little help from AI gearbeitet und ihn schließlich zur eigenen Zufriedenheit fertiggestellt. Grundlage für das Werk war ein Demoband des verstorbenen John Lennon. Dabei verhalf die Künstliche Intelligenz Lennons Gesang von der Demoaufnahme zu entfernen und es so McCartney und Starr zu ermöglichen, das Instrumental neu bespielen zu können. Zu dem genauen Prozess hinter der Songentwicklung veröffentlichten die beiden einen Kurzfilm, der die Geschichte und Entstehung dokumentiert. Am 1. November wurde der Behind-The-Scenes-Clip veröffentlicht, einen Tag später erschien „Now And Then“.

