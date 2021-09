Queen eröffnen neuen Fanshop zum 50. Jubiläum

Queen-Fans haben ab sofort ein neues Mekka: Die britische Band bekommt einen Pop-Up-Shop in der Carnaby Street in London. Er wird „Queen The Greatest“ heißen und am Dienstag, den 28. September 2021, eröffnet.

Bis Januar 2022 wird es dort eine Reihe von limitierten Musikveröffentlichungen, Modeartikel und Lifestyle-Produkte zu kaufen geben. Jede Woche sollen dann neues Merchandising erscheinen, dazu wird es außergewöhnliche Events geben, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Doch das ist noch nicht alles. Jeder der kommenden Monate soll ein Jahrzehnt in der Karriere von Queen mit einer visuellen Installation erzählen. Eine Reise vom Secondhand-Laden der 70er Jahre (Freddie Mercury und Roger Taylor hatten einen Stand auf dem Kensington Market) über gigantische Konzerte in den 80ern bis hin zu den Tech-Konzepten der 2000er-Jahre, in denen Queen unter neuen Vorzeichen wieder die Bühne betraten.

Zu kaufen gibt es in dem neuen Laden, der über zwei Etagen führt, Bekleidungskollektionen von Modemarken wie Champion, Wrangler und Johnny Hoxton. Dabei sind unter anderem Denim-Stücke von Wrangler, die zum Teil mit berühmten Songtiteln der Band verziert sind.

Queen-Store in London mit Steiff-Teddy und Flipper

Der Erlös eines besonderen Freddie Mercury-T-Shirts geht an den Mercury Phoenix Trust. Die Wohltätigkeitsorganisation wurde von Brian May, Roger Taylor und Jim Beach einst im Gedenken an Freddie Mercury gegründet und sammelt Gelder für die Bekämpfung von Aids.

Wichtig für Queen-Anhänger dürften aber auch die kommenden Musikveröffentlichungen sein, die im Pop-Up-Shop sozusagen Premiere feiern. Zu kaufen geben wird es eine limitierte Auflage der „Greatest Hits“-Vinyl-Ausgabe, die exklusiv im Store erhältlich ist, dazu kommen aktuelle und neue Solo-Veröffentlichungen von Brian May und Roger Taylor. Ein limitierter Queen-Steiff-Teddy und ein neuer Flipper-Automat im Design der extravaganten Gruppe werden ebenfalls vorgestellt.

Die Gestaltung im Geschäft ist natürlich ebenfalls exaltiert, sind doch auf Bildschirme stets Archivaufnahmen von Queen-Auftritten und Instagram-Momente zu sehen. Wer einen Besuch in London derzeit nicht plant, bekommt HIER auch eine Auswahl an Artikeln, einschließlich der Vinyls, online zu kaufen.

Queen The Greatest – 57 Carnaby Street, London, W1

28. September 2021 – Januar 2022

Montag – Samstag: 11 Uhr – 19 Uhr / Sonntag: 12 Uhr – 18 Uhr