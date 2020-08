Robin Williams: Die letzten Tage des Ausnahmeschauspielers

Im „Club der toten Dichter“ zitiert der Lehrer John Keating eine Sentenz von Henry David Thoreau: „Most men lead lives of quiet desperation and go to the grave with the song still in them.“ Welche Bedeutung dieser Satz in diesem Film hat, wurde erst nach dem 11. August 2014 klar. Robin Williams, der herausragende Interpret der Rolle, hatte Suizid begangen. Der Selbstmord war das Ende eines langen und schwierigen Niedergangs.

In den Monaten, die seinem Tod vorausgingen, stand Williams vor gewaltigen Herausforderungen, sowohl beruflich als auch persönlich. Seine Filmkarriere war ins Stocken geraten und seine Comeback-Sitcom „The Crazy Ones“ fand beim US-Fernsehsender CBS kein Publikum. Er hatte immer noch Schuldgefühle wegen seiner Scheidung von Marsha Garces. Sie, seine zweite Frau und Mutter von zweien seiner Kinder auf der einen Seite, und Susan Schneider, die er 2011 geheiratet hatte, auf der anderen. Es forderte den sensiblen Williams enorm heraus.

Diagnose Parkinson

Im Mai 2014 war ihm zudem mitgeteilt worden, dass er an Parkinson erkrankt sei. Eine Nachricht, die den einst flinken Komiker überwältigte. Eine Autopsie sollte später bestätigen, dass er an Lewy-Körper-Demenz litt, einer aggressiven und unheilbaren Hirnerkrankung, die mit einem hohen Selbstmordrisiko verbunden ist und mit einer Parkinson-Erkrankung einher gehen kann. Warum? Diese Frage ging Robin Williams in diesen Tagen häufiger durch den Kopf, nachdem er rund 35 Jahre als professioneller Entertainer gearbeitet hatte. Was hatte er noch davon, das zu tun, was er tat, und warum fühlte er den Drang, es weiterhin zu tun? Er hatte bereits fast alle Errungenschaften genossen, die man sich auf seinem Gebiet erhoffen konnte. Er hatte die größten Erfolge gefeiert, die meisten großen Preise gewonnen.

Jede Phase seiner Karriere war ein Abenteuer ins Unbekannte gewesen, eine Improvisation für sich, aber es gab keinen Fahrplan für den Weg, den er jetzt einschlagen sollte. Irgendwann kam alles zu einem Ende; es war eine Realität, die er in seiner Arbeit so oft akzeptierte und mit der er sich so oft konfrontiert sah, auch wenn er versuchte, sie zu übertreffen. Wie würde es für ihn aussehen, fragte er sich, als er die Dinge zum Abschluss brachte und der Menge zum letzten Mal gute Nacht sagte? Wie könnte es etwas anderes als verheerend sein?

Dave Hogan Getty Images