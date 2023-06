The Beatles: Auflösungsvertrag der Band soll versteigert werden

Foto: AFP/Getty Images, BEN STANSALL. All rights reserved.

1970 trennten sich die Beatles. Die offizielle Auflösung der Band erfolgte allerdings erst vier Jahre später und wurde vertraglich festgehalten. Dieser Vertrag soll jetzt versteigert werden.

Am 30. Juni erfolgt die Versteigerung eines der wohl historischsten Dokumente der Musikgeschichte. Der erwartete Verkaufspreis liegt bei einer halben Million US-Dollar. Das Startangebot beträgt 110.000 Dollar.

Bei dem wertvollen Schriftstück handelt es sich um einen Vertrag zwischen den vier Mitgliedern der Beatles und Apple Corps Limited – ein Unternehmen, das im Januar 1968 von der Band in London gegründet wurde. Es ist außerdem das Dachunternehmen von Apple Records, der damaligen Plattenfirma der Beatles.

Obwohl die Beatles zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung bereits getrennt waren, konnte sich die Band intern finanziell nicht einigen. Infolgedessen unterzeichneten am 29. Dezember 1974 die Ex-Fab-Four ein Dokument, mit dem sie ihre Zusammenarbeit unter dem Namen der Band offiziell beendeten. Es ist von allen vier Mitgliedern unterzeichnet, zweimal von John Lennon und George Harrison, die als Direktoren des Apple Corps fungieren, und enthält fünf Klauseln auf zwei Textseiten.

Der beglaubigte Brief bestätigte die „Auflösung der Partnerschaft“ und gewährte Lennon, Harrison, Paul McCartney und Ringo Starr die Freiheit, ihre Solokarrieren (die längst im Gange waren) allein und individuell fortzusetzen, während alle Angelegenheiten, die die Finanzen der Beatles betrafen, einstimmig genehmigt werden mussten.

In einem Interview mit der „New York Times“ von 2008 erinnerte sich May Pang an die offizielle Auflösung der Beatles. Sie arbeitete für John Lennon und Yoko Ono als persönliche Assistentin und Produktionskoordinatorin und war kurzzeitig mit Lennon liiert.

Die Freundschaft war immer noch da. Sie waren Brüder. Es gab keine Feindseligkeit. Und obwohl sie alle dachten, sie müssten getrennte Wege gehen, um den nächsten Schritt in ihrer musikalischen Karriere zu machen, hatte John diese Band gegründet, die die Welt veränderte … Als er sich also hinsetzte, um zu unterschreiben, wusste er, dass es das Ende war. Seine Unterschrift war die letzte. Da er die Gruppe gegründet hatte, lag es an ihm, sie zu beenden.

Nun wird der Auflösungsvertrag versteigert. Die Auktion läuft bis zum 30. Juni live auf Gotta Have Rock and Roll.