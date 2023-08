TV-Tipp: „Das Konzert, das die Beatles zerstörte: Toronto 1969“ auf ARTE

Am Freitag (29. September) um 22.40 Uhr strahlt der Sender ARTE die Dokumentation mit dem etwas reißerisch-gewagten Titel „Das Konzert, das die Beatles zerstörte: Toronto 1969“ aus. Die neunzigminütige kanadisch/französische Co-Produktion beleuchtet das „Toronto Rock and Roll Revival“-Festival in der gleichnamigen Stadt im Osten Kanadas. Nach seinem dortigen Auftritt mit seiner Frau Yoko Ono soll John Lennon beschlossen haben, die Beatles endgültig aufzulösen – so geht jedenfalls die in diesem Film kolportierte Legende.

Durch noch nie gezeigtes Archivmaterial sowie Interviews mit Künstlern wie Alice Cooper, Robby Krieger (The Doors) oder Geddy Lee (Rush) sollen den Zuschauer:innen Einblicke in ein chaotisches Festival, das die Pop-Geschichte fast vergaß, gegeben werden.

Wie ein Rock-Festival zur Auflösung der Beatles führte

Wir schreiben den Spätsommer 1969: In der kanadischen Großstadt Toronto hat der junge Konzertveranstalter John Bowser die Idee, die bekanntesten Namen der damaligen Rock-Musik auf einem Festival spielen zu lassen. Es soll eine Art Woodstock im Norden Amerikas werden. The Doors, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis und weitere Künstler:innen sollen auftreten. Schon die Organisation alleine stellt sich als große Herausforderung für Bowser heraus. Als aber im letzten Moment John Lennon mit seinem Nebenprojekt Plastic Ono Band zusagt, steigen die Erwartungen ins Unermessliche.

Lennons Auftritt an der Seite von Yoko Ono und Klaus Voormann (Manfred Mann) soll aber zu unerwarteten Gedanken geführt haben. Er beschließt, so wird es hier suggeriert, dass seine Karriere auch ohne Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison weitergehen kann, und fasst den Entschluss, die Fab Four aufzulösen.

Wer „Das Konzert, das die Beatles zerstörte: Toronto 1969“ nicht am Fernsehen verfolgen kann, hat die Möglichkeit, die Doku vom 22. September bis 28. November 2023 in der ARTE-Mediatheke zu streamen.