Foo Fighters: Neuer Song „Dirty Water“ – hier hören!

Weiterlesen Foo Fighters kündigen neues Album „Concrete And Gold“ auf Facebook an Ein Facebook-Post, der für Furore sorgt: Die Foo Fighters haben für den 15. September dieses Jahres ihr neues Album „Concrete And Gold“ angekündigt. Die Foo Fighters hauen auf ihrer aktuellen Europatournee einen neuen Song nach dem anderen raus. Alle Titel stammen vom neunten Studioalbum „Concrete And Gold“, das am 15. September veröffentlicht wird. Bislang kannte man neben der ersten offiziellen Single „Run“ die Live-Versionen von „The Sky Is A Neighborhood“, „Lee Dee Da“ und „Sunday Rain“. Bei ihrem Konzert in Paris haben Dave Grohl und Co. nun eine weitere Nummer vorgestellt.

Hier sehen Sie „Dirty Water“:

Weiterlesen „Neuer Grohl an den Drums” – Foo Fighters jammen „We Will Rock You“ mit Dave Grohls Tochter (8) Als Tochter von Dave Grohl muss man sich über eine gute musikalische Ausbildung keine Gedanken machen – und erste Bühnenerfahrung vor 20.000 Zuschauern ist inklusive. Produziert wurde „Concrete And Gold“ von Greg Kurstin (Adele. Sia, Pink) und gemixt von Darrel Thorp (Beck, Radiohead). Grohl selbst sagte dazu: „Ich wollte, dass es die größte Foo-Fighters-Platte aller Zeiten wird. Ein gigantisches Rock-Album, aber mit Sinn für Melodien und Arrangements von Greg Kurstin. Es ist Motörheads Version von Sgt. Pepper.“

Die Platte kann ab sofort vorbestellt werden.