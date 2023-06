Hurricane Festival 2023: Line-up, Tickets, Anfahrt, Zeitplan & Wetter

Das Hurricane gehört zu den größten Festivals in Deutschland. Seit 1997 verwandelt sich die beschauliche Gemeinde Scheeßel in Niedersachsen in eine musikalische Hochburg. So auch in diesem Jahr: An diesem Wochenende (16. bis 18. Juni) wird das 25. Hurricane Festival in dem 13.000-Seelen-Ort ausgetragen. präsentiert von ROLLING STONE.

Das erste Hurricane wurde vor 26 Jahren veranstaltet. Als Headliner standen damals INXS, Rammstein und Bad Religion vor rund 20.000 Konzertbesucher:innen auf der Bühne. Mittlerweile hat das Open Air am Eichenring eine Kapazität von circa 80.000 Besucher:innen erreicht.

Auch in diesem Jahr können sich die Festival-Gänger wieder auf ein abwechslungsreiches Line-up freuen. Die Main Acts 2023 sind Muse, Die Ärzte, Kraftklub, Placebo, Casper, Peter Fox, Queens of the Stone Age und Marteria. Wie immer findet das Hurricane parallel zum Southside Festival in Baden-Württemberg statt.

Line-up

Freitag, 16 Juni

Dylan

Will Linley

Sondaschule

Deaf Havana

Gayle

DMA’s

Donots

Lionheart

Ashnikko

Betterov

Bosse

Anti-Flag

Provinz

Sleaford Mods

Peter Fox

The Interrupters

Tash Sultana

Cavetown

Enter Shikari

Billy Talent

Lilly Palmer

Kraftklub

Alle Farben

Empfehlung der Redaktion Hurricane und Southside 2023: Marteria im Mittelpunkt der finalen Bandwelle

Samstag, 17. Juni

The Amazons

Charley

Kid Kapichi

Tyna

Fjørt

Beauty School Dropout

Picture This

Kelsy Karter & The Heroines

Taylor Acorn

Zebrahead

James Bay

Fortella

Bukahara

Akne Kid Joe

Two Door Cinema Club

Lola Marsh

Funeral For A Friend

My Ugly Clementine

Chvrches

Alli Neumann

Madsen

Kaffkiez

The Lumineers

Pascow

Marteria

Trettmann

Drunken Masters

RIN

Muse

Badmómzjay

Casper

Sonntag, 18. Juni

Power Plush

Razz

The Pale White

Palaye Royale

Majan

Cloudy June

Domiziana

Betontod

Nina Chuba

Wanda

Edwin Rosen

Frank Turner & The Sleeping Souls

01099

Clueso

Daði Freyr

Kaleo

Loyle Carner

The 1975

Mezerg

Queens of the Stone Age

BHZ

Ostblockschlampen

Placebo

Die Ärzte

Zeitplan

Die Infos dazu, wann welcher Act auf der Bühne steht, gibt es auf der Website des Festivals nachzulesen.

Empfehlung der Redaktion Hurricane und Southside 2023 Hurricane und Southside Festival 2023: Timetable bekannt gegeben Hurricane und Southside Festival 2023: Timetable bekannt gegeben

Tickets

Sowohl Tages- als auch Wochenend-Tickets für das Hurricane Festival sind derzeit noch verfügbar. Der „Festivalpass“ kostet 249 Euro. Tageskarten für Freitag, Samstag oder Sonntag gibt es für je 119 Euro. Weitere Informationen zu Karten gibt es auf der Veranstalter-Website.

Anfahrt

Die offizielle Adresse des Events lautet: Eichenring, 27383 Scheeßel.

Das Hurricane Festival erreicht man am besten mit dem Zug. Vom Bahnhof Scheeßel sind es etwa drei Kilometer bis zum Festivalgelände. Es wird ein Shuttlebus zwischen Bahnhof und Festivalgelände verkehren.

Darüber hinaus wird es einen „Party-Bus“ geben. Die festivaleigene Busverbindung verbindet zahlreiche Städte in Deutschland mit dem Festival in Scheeßel. Der Ticketpreis variiert je nach Distanz und beginnt ab 45 Euro. Eine Übersicht aller Verbindungen, Preise und Buchungsmöglichkeiten gibt es hier.

Mit dem Auto oder Camper erfolgt die Anreise, je nach Startpunkt, über die A1, A7 oder A27. Die Bundesstraße 75 führt direkt durch den Ort Scheeßel. Von dort sind Parkmöglichkeiten in der Nähe des Festivalgeländes ausgeschildert. Geparkt werden kann auf kostenpflichtigen Tagesparkplätzen oder kostenfreien Parkflächen. Parkplätze und Camping sind getrennt voneinander.

Empfehlung der Redaktion ROLLING STONE präsentiert Hurricane Festival 2022: Der Freitag in Bildern Hurricane Festival 2022: Der Freitag in Bildern

Wetter

In diesem Jahr wird es beim Open Air warm. Am Freitag bleibt es trocken bei Temperaturen um die 26 Grad. Abends kühlt es sich etwas ab und es weht eine leichte Brise. In der Nacht sinken die Temperaturen auf knappe 16 Grad.

Der Samstag kann eventuell etwas nass werden. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 45 Prozent, besteht eine mittlere Chance von leichtem Regen. Dafür hält sich die Temperatur bei durchschnittlich 25 Grad. Am Abend klart es wieder auf. Ab 22 Uhr fallen die Temperaturen dann auf rund 20 Grad.

Am Sonntag wird es wieder warm und trocken. Bei 14 Sonnenstunden und durchschnittlich 27 Grad können die Festivalbesucher:innen den letzten Tag genießen. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 21 Grad.