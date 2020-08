Michael Jackson: Handschuh für 112.000 US-Dollar versteigert

Die Tochter von Michael Jackson rekapituliert in einer Doku-Serie mit dem Titel „Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn“ ihre Vergangenheit und glaubt an eine hoffnungsfrohe Zukunft als Musikerin.

Erst vor einer Woche konkretisierte Paris Jackson ihre lange geplante Musikkarriere mit einer Debüt-EP gemeinsam mit ihrem Freund Gabriel Glenn für die neue Band The Soundflowers. Nun legt sie gleich mit einer Dokumentation nach, die ungeahnt tiefe Einblicke in ihr Leben gibt. In der Doku-Reihe „Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn“, die exklusiv für Facebook produziert wurde, sagt die inzwischen 23-Jährige in der ersten, am Dienstag (30. Juni) veröffentlichten Folge „Wer ist Paris Jackson?“: „Jeder in meiner Familie macht Musik. Ich meine, ich bin eine Jackson.“ Paris Jackson will ihren Vater als Musikerin beerben Jackson erklärt, dass es schon ein…