Paul McCartney: Wings-Tourbus von 1972 kommt unter den Hammer

1972 tourte Paul McCartney mit seinen Wings in einem zweistöckigen Tourbus durch Europa. Nun wird das restaurierte Fahrzeug vertsiegert. Anlässlich ihres 20. Jubiläums sucht das kalifornische Auktionshaus „Julien’s Auctions“ für den Bus vom 16. bis 18. November im Rahmen ihrer „Played, Worn & Torn: Rock ’n’ Roll Iconic Guitars and Memorabilia“-Ausstellung einen Käufer.

Paul McCartney und seine Frau Linda McCartney erwarben den Van, später bekannt als WNO 481, im Jahr 1972. Das Ehepaar nutzte den Bristol-KSW-Doppeldeckerbus (Baujahr 1953) für die erste große Tournee ihrer Band, die der Künstler nach der Auflösung der Beatles gründete. Zusammen mit den Bandmitgliedern Denny Laine, Henry McCullough und Denny Seiwell reisten sie auf ihrer „Wings Over Europe“-Tournee quer über den Kontinent.

Das bunte Design des Busses wurde von Geoffrey Cleghorn gestaltet, der bereits für Bands wie die Rolling Stones, Pink Floyd und The Who gearbeitet hat. Der Künstler schuf die psychedelischen Motive in Anlehnung an das Beatles-Albumcover von „Yellow Submarine“. Der Van war außerdem mit Matratzen, Sitzkissen und Decken ausgestattet und enthielt für die Kinder der Musiker einen Laufstall auf dem offenen Deck.

Versteigert werden neben dem Tourneebus mehr als 1000 weitere Artefakte – darunter Eric Claptons „The Fool“-Gitarre, Kurt Cobains „Sky Stang I“-Gitarre und unter anderem Gegenstände von Elvis Presley, Prince und den Beatles.