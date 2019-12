Die App „FreddieMeter“ zeigt, wie viel Talent in einem selbst steckt und in welcher Hinsicht noch Verbesserungsbedarf besteht.

Singen wie Freddie Mercury – das schafft eigentlich kaum jemand. Eine von Queen unterstützte App soll ambitionierten Fans der Band aber dabei helfen, die legendäre Range des Künstlers durch clevere Analyse-Tools zu erreichen. Mit dem sogenannten FreddieMeter kann man seine eigene Stimme analysieren lassen: Das Programm checkt die Tonlage, die Klangfarbe (Timbre) und die Melodie und vergibt für den eigens gesungenen Queen-Song eine Bewertung zwischen 0 und 100 Punkten. https://twitter.com/hur_meryemh/status/1195305633064607744 Diese Songs stehen zur Auswahl Für den Stimmtest können Nutzer zwischen den beliebten Songs „Don't Stop Me Now“, „Bohemian Rhapsody“, „Somebody To Love“ und We Are The Champions“ wählen. Nach…