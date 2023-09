Bob Dylan: Überraschendes Konzert mit den Heartbreakers (Video)

Farm Aid, das alljährliche Benefizkonzert zur Unterstützung der Landwirtschaft Amerikas, fand dieses Jahr in Noblesville, Indiana, statt. Besucher des Konzerts am Samstagabend (23. September) dürften noch heute schwärmen, denn Bob Dylan sorgte mit einem so nicht erwarteten Überraschungsauftritt für ein echtes Konzert-Highlight.

Empfehlung der Redaktion Galerie Die 36 klügsten Zitate von Bob Dylan Die 36 klügsten Zitate von Bob Dylan

Der Literaturnobelpreisträger spielte während seines Slots Gitarre und wurde von drei Mitgliedern von Tom Pettys Heartbreakers begleitet: Mike Campbell, Benmont Tench und Steve Ferrone. Zu hören gab es mit „Maggie’s Farm“, „Positively 4th Street“ und „Ballad of a Thin Man“ drei Dylan-Songs aus dem Jahr 1965. Eines der vielen produktiven Jahre des Songwriters in dem Jahrzehnt. „Maggie’s Farm“ hatte Dylan 14 Jahren nicht mehr aufgeführt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neben dem Gig des 82-Jährigen sah das prominente Farm-Aid-Programm unter anderem auch Auftritte von Neil Young, Willie Nelson, John Mellencamp, Margo Price und Sturgill Simpson vor. Young spielte insgesamt vier Stücke, darunter „Comes A Time“, „Are There Any More Real Cowboys?“, „Love Earth“ und seinen größten Hit „Heart Of Gold“.

Während Dylan immer noch die Songs von „Rough And Rowdy Ways“ auf Tour präsentiert, gibt es bald mit „The Complete Budokan 1978“ Live-Songs von seiner ersten Tournee durch Japan zu hören.

Empfehlung der Redaktion Es gibt einen Song von Post Malone mit Dylan-Lyrics, aber niemand wird ihn wohl je hören

Der Sänger gilt übrigens als wichtigste Inspiration für die Entstehung von Farm Aid. Wie es die Legende so will, soll er Willie Nelson dazu gebracht haben, das Benefizkonzert ins Leben zu rufen. Gedanken dazu kamen ihm bei Live Aid 1985. Nelson nahm sich dieser Aufgabe an und gründete zusammen mit Neil Young und John Mellencamp schließlich Farm Aid. Dylan trat bei den ersten beiden Auflagen 1985 und 1986 zusammen mit Young, Mellencamp, Johnny Cash, Tom Petty und vielen anderen auf.