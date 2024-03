Brian Johnson und Mark Knopfler in gemeinsamer Doku-Serie

AC/DC-Sänger Brian Johnson und Dire-Straits-Frontmann Mark Knopfler bilden die Hauptrollen einer neuen Musik-Doku-Serie von Sky Arts. Die Serie „Johnson and Knopfler’s Music Legends“ wird ab dem 25. April in sechs 60-minütigen Episoden über Sky Arts, Freeview und NOW ausgestrahlt. Ein deutscher Sendetermin steht noch nicht fest.

Musikgeschichte mit Stars durchforsten

Die Episoden folgen den Briten, wie sie sich mit sechs anderen Musikgrößen austauschen und deren Werke erkunden. Dafür sprechen sie mit Tom Jones, Sam Fender, Cyndi Lauper, Nile Rodgers, Carlos Santana und Emmylou Harris. Die einzelnen Folgen werden auch in dieser Reihenfolge ausgestrahlt werden.

In der Programmbeschreibung von Sky heißt es: „Begleiten Sie AC/DC-Sänger Brian Johnson und Dire-Straits-Sänger und -Gitarrist Mark Knopfler, während sie ihr unglaubliches Wissen und ihre Erfahrungen miteinander teilen. Gäste wie Sir Tom Jones, Nile Rodgers und Cyndi Lauper erzählen Geschichten aus ihren eigenen Karrieren und diskutieren über die Titel, die sie als Musiker und Fans geprägt haben. Knopfler und Johnson tun das Gleiche und zeichnen ein Porträt ihrer gemeinsamen musikalischen Erlebnisse.“

Neues Album „One Deep River“

Zuletzt veröffentlichte der Ex-Dire-Straits-Frontmann die Single „Watch Me Gone“ seines kommenden Albums. „One Deep River“ erscheint am 12. April.