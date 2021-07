Kamasi Washington covert Metallica mit Kirk Hammett and Robert Trujillo

Marilyn Manson wird vorgeworfen, eine Konzertfilmerin im Bühnengraben mit einem Schwall Speichel getroffen zu haben. Der Musiker streitet die Vorwürfe ab.

Im US-Bundesstaat New Hampshire ist ein Haftbefehl gegen Marilyn Manson erlassen worden. Der Sachverhalt: Der Sänger soll eine Kamerafrau bespuckt haben. Laut der örtlichen Polizei liege Videomaterial vor, das zeigt, wie Manson bei einem Konzert im „Bank of NH Pavilion“-Amphittheater in Gilford, New Hampshire, im Jahr 2019 auf eine Konzertfilmerin spuckt. Diese sei von der Venue engagiert worden, um Bilder für die Videoleinwand zu produzieren, und habe dabei in dem für die Crew vorgesehenen Bereich vor der Bühne gestanden. Marilyn Manson bestreitet Vorwürfe Auch wenn die Kamerafrau keine körperlichen Verletzungen davontrug (sie gab später an, am Arm getroffen worden zu…