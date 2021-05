Foto: Universal Images Group via Getty, Gonzales Photo/Ivan Riordan Boll. All rights reserved.

Am 15. März 2020 spielten Rammstein-Sänger Till Lindemann und der schwedische Multiinstrumentalist Peter Tägtgren im Rahmen ihres Duo-Projektes LINDEMANN in Moskau eines der letzten Konzerte vor dem weltweiten Corona-Lockdown. Der Filmemacher Serghey Grey hat daraus nun einen Konzertfilm gemacht, der die komplette Show unzensiert zusammenfasst. Der Film erscheint am 21. Mai 2021.

Parallel zu dem Film erscheint am 21. Mai außerdem das bereits angekündigte Live-Album „Live in Moscow“, das im Übrigen auch die letzte Amtshandlung von LINDEMANN als Duo darstellt. Denn bereits im November 2020 gaben die beiden Musiker die Trennung ihres gemeinsamen Projektes bekannt. Fortan werde Till Lindemann das Projekt als Solokünstler weiterführen, hieß es. Inzwischen veröffentlichte der Rammstein-Sänger bereits den LINDEMANN-Solosong „Alle Tage ist kein Sonntag“ und ließ via Social Media vermuten, dass bald eventuell weitere Solomusik folgen könnte.

Sehen Sie hier den Trailer zum Konzertfilm:

„Live in Moscow“ erscheint inklusive Super Deluxe Box

Der „Live in Moscow“-Konzertfilm wird in ingesamt fünf Ausführungen mit drei verschiedenen Coverartworks in der Ästhetik des sozialistischen Realismus erscheinen. Fans können zwischen einer Doppel-LP-Edition, einer DVD, einer Blu-ray oder einer Sonderedition mit CD und einer Blu-ray in Hardcover-Digibook-Format inklusive einem 40-seitigen Booklet wählen. Neben dem Live-Album und Konzertfilm wird „Live in Moscow“ außerdem als Super Deluxe Box erscheinen, die weltweit auf nur 4000 Exemplare limitiert ist.