Podcast 1984: Terminator, Dune, Unendliche Geschichte, Splash und weitere Klassiker

Jordan Peele arbeitet an einem neuen Horrofilm, wie der 41-Jährige Schauspieler und Filmemacher jetzt verkünden ließ.

Auf „Get Out“ (2017) und „Us“ (2019) folgt „Sinkhole“: Für seinen dritten Film tut sich Jordan Peele mit Issa Rae („Insecure“) zusammen, um einen Genrefilm über die weibliche Identität zu erschaffen. „Sinkhole“ basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Autorin Leyna Krow und Filmstudio Universal Pictures hat sich die Rechte daran für eine siebenstellige Summe gesichert. Das ist „Sinkhole“ In der Kurzgeschichte geht es um eine junge Familie, die in ihr Traumhaus einzieht, obwohl es im Garten ein großes Senkloch gibt. Doch dieses Senkloch soll mysteriöse Kräfte haben und kaputte respektive zerstörte Dinge wieder reparieren können. Die Kurzgeschichte stellt außerdem die…