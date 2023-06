Freddie Mercury Auktion - Gegenstände von Mercury werden versteigert

Freddie Mercury während eines Interviews in Tokyo, Japan, 1986 (Photo by Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images)

Am 6., 7. und 8. September wird eine Auswahl an Freddie Mercurys persönlichen Gegenständen versteigert. Unter dem Titel „Freddie Mercury: A World of His Own“ bietet das Auktionshaus Sotheby’s zahlreiche Gegenstände aus Mercurys Privatsammlung zum Verkauf an. Neben Kunstwerken und Einrichtungsgegenständen aus seinem Londoner Haus, werden auch einige seiner berühmtesten Bühnenoutfits, Manuskripte und handgeschriebene Songtexte des ehemaligen Queen-Sängers angeboten.

Die Versteigerung findet an drei Tagen in London statt. Am ersten Abend werden beim „Evening Sale“ eine Auswahl an Kunstwerken, Objekten, Kostümen und Texten verkauft. Am 7. September folgt der „On Stage Sale“. Dieser Verkauf vereint Kostüme, Instrumente, Texte und Gegenstände aus 20 Jahren Bandgeschichte. Der letzte Tag der Auktion widmet sich den persönlichen Gegenständen Mercurys. Beim „At Home Sale“ wird eine Sammlung an bildender und dekorativer Kunst, Porzellan und Glas geboten.

Freddie Mercury: Auktion in London

Obwohl Freddie sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekannte, lebte er nicht nur einmal mit einer Frau zusammen. In den frühen Siebzigern lernte er in London die Verkäuferin Mary Austin kennen, mit der er dann zusammenzog. Die beiden teilten sich eine Bleibe im Londoner Stadtteil West Kensington. Auch wenn sich die beiden 1976 trennten, hielt ihre Freundschaft bis zu dessen Tod an. Aber seine Hinterlassenschaften sind riesig. Und diese werden nun vom britischen Auktionshaus Sotheby‘s versteigert. Darunter auch zahlreiche Stücke aus dem gemeinsamen Haus, die Garden Lodge, die Freddie seiner damaligen Partnerin Mary Austin vererbte.

„Die Jahre sind vergangen, und es ist an der Zeit, dass ich die schwierige Entscheidung treffe, dieses ganz besondere Kapitel in meinem Leben abzuschließen“, sagt Austin über die Gründe des Verkaufs. Von Sotheby’s heißt es dazu: „Sie möchte den Verkauf jetzt abwickeln, damit sie ihn selbst beaufsichtigen und diese neue Seite von Freddie Mercury mit der Welt teilen kann.“

Freddie Mercury Auktion bei Sotheby’s

Noch bis September laufen die Vorbesichtigungen zur Versteigerung von Freddie Mercurys persönlichen Gütern. Diese wird vom 6. bis einschließlich 8. September stattfinden. Die Vorbesichtigungen in London, New York, Los Angeles und Hongkong sind bereits angelaufen. Auch das besagte Königskostüm soll unter den Hammer kommen. Der bisherige Schätzwert des Samtumhangs und der Krone, die der echten englischen Königskrone nachempfunden ist, liegt bei umgerechnet 90.000 Euro.

Ebenfalls versteigert wird Mercurys handgeschriebenes, neunseitiges Manuskript von „We Are The Champions“, dessen Wert bei schätzungsweise einer Viertel Million Euro liegt. Das wertvollste Auktionsgut ist der Songtext zu „Bohemian Rhapsody“. Auf 15 Seiten hielt der Queen-Sänger seine Ideen zu seinem wohl größten Hit fest. Mehr als eine Million Euro soll der Erlös für das legendäre Schriftstück betragen.

Freddie Mercury war ein Fashion Victim. Logisch also, dass bei der Auktion auch das eine oder andere ikonische Teil aus seinem Kleiderschrank verscherbelt wird. Mit dabei sind unter anderem seine Lieblingsweste, getragen in seinem letzten Video „These Are The Days Of Our Lives“ im Jahr 1991, oder eine Jacke im Military-Style, die für Freddie Mercurys 39. Geburtstagsfeier in München angefertigt wurde. Aufnahmen davon sind im Video zu seiner Solosingle „Living On My Own“ von 1986 zu sehen. Der Schätzpreis liegt zwischen 12.000 und 20.000 Euro.

Weitere private Dinge, von denen sich Mary Austin trennt, sind ein Schnurrbart-Kamm von Tiffany (Schätzpreis: 450 bis 700 Euro), eine pinkfarbene, sternförmige Brille (2.300 bis 4.600 Euro), ein Skizzenbuch (3.500 Euro) und ein Aquarell von Erté, das ihm sein enger Freund Elton John geschenkt hatte (Schätzpreis: 2.300 bis 3.500 Euro). Freddie Mercury war Ästhet und großer Kunstliebhaber. So gehörte auch ein echter Matisse zu seiner Sammlung.

Ein weiteres wertvolles Stück in der Auktion ist ein Gemälde von James Jacques Tissot. „Type of Beauty“ (1880) war das letzte Kunstwerk, das Mercury kaufte: Das Gemälde, das in seinem Salon hing, zeigt Tissots Muse und Geliebte Kathleen Newton. Der Schätzpreis liegt zwischen 460.000 bis 700.000 Euro. Zu den seinen weiteren Einrichtungsgegenständen gehörten eine klassische Schreibtischuhr von Fabergé mit Edelsteinen, Nephrit und Emaille (um 1908-17) aus Mercurys Schlafzimmer sowie sein altes Wählscheibentelefon, welches neben seinem Bett stand.